Nazilli'de Park Halindeki Minibüs Alev Aldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yeşil Mahalle'deki bir sitenin bahçesinde park halindeki minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede aracı saran alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, bir evin balkonu da zarar gördü.