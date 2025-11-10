Nazilli'de Otomobilin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı 49 yaşındaki bisikletli Mehmet Yağcıoğlu, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
B.B yönetimindeki 09 AOR 439 plakalı otomobil, Aydın-Denizli karayolu Dallıca mevkisinde Mehmet Yağcıoğlu'nun (49) kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada yaralanan Yağcıoğlu, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel