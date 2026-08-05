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Nazilli'de otluk yangın kontrol altında

Nazilli'de otluk yangın kontrol altında
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bağcıllı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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