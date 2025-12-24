Nazilli'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Z.D'nin kullandığı 09 ALN 497 plakalı otomobil, Yıldıztepe Mahallesi'nde M.Y. idaresindeki 09 AHA 089 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel