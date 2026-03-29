Haberler

Aydın'da taşan çayın sularına kapılan sürücü kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Mergen Çayı'nın taşması sonucu suda mahsur kalan sürücü, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla kurtarıldı. Sürüklenen araçtan çıkan Y.H., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Y.H'nin kullandığı otomobil Arslanlı Mahallesi Mergen Çayı mevkisindeki köprünün altından geçerken sağanak nedeniyle taşan çay sularının içinde kaldı.

Sürüklenen araçtan çıkmayı başaran Y.H. ağaç parçalarına tutundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD'ın lastik botla çaya indiği kurtarma çalışmaları yaklaşık 4 saat sürdü.

Kurtarılan Y.H. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

