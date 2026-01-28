Haberler

Nazilli'de kurs merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişisel gelişim kursunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişisel gelişim kursunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeni Mahalle 161 Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katındaki bir kurs merkezinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu.

