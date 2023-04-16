Nazilli'de kaza yapan 15 yaşındaki sürücü yaralandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kullandığı motosikletle otomobile çarpan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kullandığı motosikletle otomobile çarpan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.E. (15) idaresindeki 09 AJC 801 plakalı motosiklet Zafer Mahallesi Mehmet Özalp Bulvarı üzerinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 09 RB 333 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, ehliyetsiz sürücü A.E. yaralandı. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel