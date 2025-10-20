Haberler

Nazilli'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çobanlar Mahallesi'nde meydana geldi. N.A. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, kazada yaralanan sürücü N.A. ve yolcu konumunda bulunan H.Ö. ile G.A.'yı kendi imkanlarıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
