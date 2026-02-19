Haberler

Tamir Edilen Damper Aniden Çalışanların Üzerine Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tamir edilen kamyonun damperi bir anda işçi Muhammet Gündüz ve araç sahibi Sinan Konakçı'nın üzerine devrildi. Olayda her iki kişi hayatını kaybetti, iş yerinin sahibi oğlu Berke Gündüz ağır yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tamir etmeye çalıştıkları kamyonun damperinin bir anda üzerlerine düştüğü iş yeri sahibi Muhammet Gündüz (52) ve aracın sahibi Sinan Konakçı (26) hayatını kaybederken, iş yeri sahibinin oğlu Berke Gündüz (23) ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Nazilli Sanayi Sitesi, F-3 Blok'taki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Sinan Konakçı 35 FA 0321 plakalı damperindeki arıza nedeniyle kamyonunu tamir için Muhammet Gündüz'e ait iş yerine getirdi. Gündüz, tamir etmek için kamyonun damperini kaldırarak altına girdi. Bu sırada kamyonun damperi bir anda düştü. Gündüz ve aracının tamirini izleyen Konakçı ile iş yeri sahibinin oğlu Berke Gündüz damperin altında kaldı.

Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir forklift yardımıyla damperi kaldırarak altında kalan 3 kişiyi çıkardı. Tamirci Gündüz ve Konakçı'nın olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yaralı olduğu belirlenen Berke Gündüz ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Gündüz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından ölen 2 kişinin cenazeleri otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

