Nazilli'de İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezinde, Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan slayt ve sinevizyon gösterileri sunuldu. Program kapsamında öğrenciler İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anlatan şiirler okudu.

Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.