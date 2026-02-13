Haberler

Mahalle yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı. Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışmalara başladı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Çatak Mahallesi'nin yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kırsal Çatak Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola düştü. Mahalle yolu ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yola düşen taş ve kaya parçaları kaldırılıp, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
