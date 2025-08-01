Nazilli'de Evden 7 Römork Çöp Çıktı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, zabıta ve temizlik ekipleri tarafından bir evden 7 traktör römorku dolusu çöp çıkartıldı. Evin daha önce 9 kez temizlendiği belirtildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, belediye tarafından daha önce de 9 kez temizlendiği belirtilen evden 7 traktör römorku dolusu çöp çıktı. Belediye ekipleri, çöpleri çıkarttıktan sonra evi temizleyip, dezenfekte etti.

Bir ihbarı değerlendiren Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi, 12 Sokak'taki Nurten A.'ya ait evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine söz konusu adrese gitti. Evin odalarının çöp dolu olduğu belirlendi. Evden 6 saat süren çalışmayla 7 traktör römorku dolusu çöp çıkartıldı. Daha önce de 9 kez temizlendiği belirtilen ev ilaçlanarak, dezenfekte edildi.

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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