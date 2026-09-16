Nazilli'de devrilen motosikletteki çocuk yaralandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde devrilen motosiklette bulunan 9 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde devrilen motosiklette bulunan 9 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
A.C. idaresindeki 09 ALD 074 plakalı motosiklet, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada motosiklette bulunan sürücünün kızı İ.C. (9) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan İ.C'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA