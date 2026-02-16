Haberler

Nazilli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Nazilli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü S.P.'nin kullandığı kamyon devrildi. S.P. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hastanede tedaviye alındı.

S.P'nin (54) kullandığı 40 ADU 030 plakalı kamyon, Aksu Mahallesi Nazilli-Beydağ kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
