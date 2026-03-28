Haberler

Aydın'da baş infaz koruma memuru evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde görevli infaz koruma memuru Hayal Alkış, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan meslektaşı S.V, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde baş infaz koruma memuru Hayal Alkış evinde ölü bulundu, gözaltına alınan erkek meslektaşı tutuklandı.

Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan Hayal Alkış'tan (46) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

Zafer Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hareketsiz yatan ve vücudunda darp izleri bulunan Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alkış'ın cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında aynı kurumda görev yapan S.V (37), gözaltına alındı.

S.V'nin ifadesinde, olay günü Alkış'ı evinden alarak Hasköy mevkisine gittiklerini, bir süre sohbet ettiklerini, ardından aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, Alkış'ı darbettikten sonra evine bıraktığını söylediği öğrenildi.

Zanlının ifadesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri Hasköy mevkisinde incelemede bulundu.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.V, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çelik, üniversite öğrencilerinin kantin borçlarını üstlendi

İsimleri ifşa olan üniversitelilere sahip çıktı, o borçları da ödüyor
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

İlişki vaadiyle evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Deprem etkisi yaratan istifa sonrası tüm gözler Sedat Peker'de

Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD iddiasını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
Çelik, üniversite öğrencilerinin kantin borçlarını üstlendi

İsimleri ifşa olan üniversitelilere sahip çıktı, o borçları da ödüyor
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu

Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e