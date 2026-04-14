Nazilli'de firari hükümlü yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 33 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.Ç. jandarma tarafından yakalandı. Esenköy Mahallesi'nde saklandığı tespit edilen H.Ç. operasyonla gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "yağma", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kadına karşı şiddet" suçlarından hakkında 33 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç'nin (48) Esenköy Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan H.Ç. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun