Nazik Gölü'nün buz tabakası çözüldü; yabani ördekler suya döndü

Güncelleme:
Bitlis'in önemli kuş cennetlerinden Nazik Gölü'ndeki buz tabakası, hava sıcaklıklarının artmasıyla çözülmeye başladı. Yaban ördekler, su yüzeyinin yeniden ortaya çıkmasıyla gölde boy göstermeye başladı.

BİTLİS'in ve bölgenin önemli kuş cennetlerinden biri olan Nazik Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, sıcak hava ile birlikte çözülmeye başladı. Günlerce beyaz örtü ile kaplı kalan gölde, su yüzeyinin yeniden ortaya çıkışı ile yaban ördekler boy gösterdi.

Kış aylarında soğuk hava nedeniyle büyük bölümü buzla kaplanan gölde, son günlerde hava sıcaklıklarının artması ile çözülmeye başladı. Yağışların da etkisiyle su seviyesinin yükseldiği Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nün, yüzeyindeki buz tabakasının önemli ölçüde eridiği gözlendi. Buzların çözülmesi ile her yıl olduğu gibi bu yıl da yaban ördekler göle gelmeye başladı. Gölde yüzen tepeli patka ve elmabaş cinsindeki ördekler, doğaseverlerin ilgisini çekti. Bölgedekiler, bu yıl kış şartlarının çetin geçtiğini ancak son günlerde hava sıcaklıklarının artması sonucu göldeki buzların hızla çözüldüğünü belirtti.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
