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NAZA, İtalya'da 28 Eylül-1 Ekim'de 266 bin 78 kişiyle gişe rekoru kırdı

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İsrail'in Gazze'deki katliamını asker itiraflarıyla anlatan NAZA belgeseli, İtalya'da gişe rekoru kırdı; 28 Eylül-1 Ekim'de 266 bin 78 kişi izledi, 1 milyon 995 bin 949 avro gelir elde etti. Yoğun talep üzerine bazı sinema salonları gösterim süresini uzattı.

İsrail'in Gazze'deki katliamını, İsrail ordusunda görev yapmış bazı askerlerin itirafları üzerinden ele alan "NAZA" belgeselinin, İtalya'da gişe rekorları kırdığı ve yoğun talep üzerine gösterim süresinin uzatıldığı bildirildi.

İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan, yönetmenliğini Oscar ödüllü Yuval Abraham ile Rachel Szor'un yaptığı NAZA belgesel filmi, 12 Eylül 2026'da 83. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü" almasının ardından gösterime girdiği İtalya'da konuşulmaya devam ediyor.

Ülkede sinema gişe gelirlerini takip eden Cinetel'in günlük verilerine göre, "NAZA"yı 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde 266 bin 78 kişi izledi, belgesel 1 milyon 995 bin 949 avro gelir elde etti.

Adını, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında erkek, kadın ve çocuklar dahil "bir saldırıda ölmeleri öngörülen siviller" için kullanılan kısaltmadan alan "NAZA", 28 Eylül'de ülke genelinde 400'ü aşkın salonda gösterime girmesinin ardından bu hafta en çok izlenen filmler arasında ilk sıraya yerleşerek gişe rekoru kırıyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, bazı sinema salonları, NAZA'nın gösterimde kalma süresini uzattı.

Venedik Film Festivali'nden ödüllü belgesel İsrail'de gündem oldu

İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA belgeseli, İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nin 12 Eylül'deki ödül töreninde "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülmüştü.

NAZA'nın Avrupa'nın en köklü film festivalinden ödül alması, İsrail'de büyük yankı uyandırmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askeri istihbarat, askeri savcılık ve Hava Kuvvetlerine, NAZA belgeselinde konuşan askerlerin zorunlu hizmette mi yoksa yedek asker mi olduklarını belirleyerek kimliklerini tespit etmeleri talimatı vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, NAZA belgeselinin "Yahudi karşıtı (antisemitik) kışkırtma" olduğunu iddia etmiş, NAZA belgeseline ilişkin tartışmalar sürerken İsrail askerlerini "karalayanları" vatandaşlıktan çıkarmak için yasa tasarısı sunacağını açıklamıştı.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar da 13 Eylül'de NAZA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.

Kaynak: AA
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