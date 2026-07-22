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Pasifik ülkesi Nauru, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'te açma kararı aldı

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Pasifik ülkesi Nauru, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'te açma kararı aldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Nauru hükümetinin bu kararını duyurdu. Kararın, Nauru Dışişleri Bakanı ile geçen ay Fiji'de yapılan görüşme sonrası alındığı belirtildi. İsrail'i destekleyen Nauru, 2019'da Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı.

Pasifik ülkesi Nauru'nun, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'te açma kararı aldığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yaptığı yazılı açıklamada, Nauru hükümetinin Kudüs'te büyükelçilik açma kararı aldığını duyurdu.

Kararın, Nauru Dışişleri Bakanı Lionel Aingimea ile geçen ay Fiji'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldiğine işaret eden Saar, büyükelçilik binasının gelecek aylarda açılmasının beklendiğini ifade etti.

Saar ayrıca bakan olarak görev yaptığı dönemde 5 ülkenin Kudüs'te büyükelçilik açma kararı aldığını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki soykırıma varan saldırılarına karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarda İsrail'i destekleyen Nauru, 2019'da Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ü de içine katarak 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "başkenti" olarak ilan etmişti. Ancak, dünya genelinde birçok ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyor ve büyükelçilikler Tel Aviv'de bulunuyor.

ABD, Guatemala, Honduras, Kosova, Paraguay, Papua Yeni Gine ve Fiji'nin İsrail'deki büyükelçilikleri Kudüs'te bulunuyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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