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DMM, "NATO Zirvesi nedeniyle binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor" iddiasını yalanladı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi nedeniyle binaların ve gecekonduların önüne set çekildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan düzenlemelerin standart güvenlik protokolleri olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "NATO Zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde güzergah hatları üzerinde yürütülen fiziki düzenlemelerin, iddia edildiği gibi bir "gizleme" ya da "göz zevki" uygulaması değil, uluslararası yüksek düzeyli stratejik organizasyonların tamamında zorunlu kılınan standart güvenlik ve lojistik protokolleri olduğu belirtildi.

Devlet başkanlarının geçiş güzergahlarında, açık ve korumasız alanlardan yönelebilecek olası güvenlik tehditlerini engellemek adına fiziki bariyer ve güvenlik perdelerinin standart olarak kurulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zirve delegasyonunun ve teknik araçların intikal süreçlerinde çevre ve ses kirliliğini en aza indirmek, aynı zamanda şehir trafiğinin akışını korumak adına geçici panellerden yararlanılmaktadır. Bu ve benzeri güvenlik ile kentsel düzenleme tedbirleri, dünya genelindeki tüm büyük diplomatik zirvelerde (NATO, G20, COP) ev sahibi ülkeler tarafından rutin olarak uygulanmaktadır. Türkiye de başkent Ankara'daki bu uluslararası organizasyonu küresel muadillerinde olduğu gibi üst düzey standartlarda yürütmektedir."

Açıklamada, kamuoyunu yanıltmayı ve Türkiye'nin uluslararası organizasyon yetkinliğini gölgelemeyi amaçlayan maksatlı ve çarpıtılmış iddialara itibar edilmemesi istendi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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