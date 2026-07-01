Konya-Ankara kara yolunda NATO Liderler Zirvesi kapsamında denetimler artırıldı
Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi Konya-Ankara kara yolunda güvenlik önlemleri artırıldı. Kulu ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında kimlik kontrolleri ve araç incelemeleri yapılıyor. Denetimlerin zirve süresince süreceği bildirildi.
Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesi Konya- Ankara kara yolunda denetimler sıklaştırıldı.
Konya-Ankara kara yolu Kulu ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında, rutin trafik denetimlerine ek ilave güvenlik tedbirleri alındı.
Güvenlik güçleri, uygulama noktasında kimlik kontrollerinin yanı sıra bazı araçlarda da detaylı incelemelerde bulunuyor.
Ankara'ya yönünde denetimlerin zirve süresince aralıksız devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu