Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında denetim

ANKARA'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36'ncı NATO Zirvesi için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Ankara'da NATO Zirvesi öncesi hayata geçirilen tedbirler kapsamında denetim ve uygulamalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Trafik, Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Havacılık, Turizm birimlerince şehrin pek çok noktasında koordineli denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi. Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda oluşturulan yol kontrol noktasında araç ve yayalara yönelik kontroller yapıldı. Uygulama noktasında durduran araçlar didik didik aranırken, sürücülerin ve yolcuların kimlik ve belgeleri kontrol edildi, üst aramaları yapıldı.

Denetimlerin, NATO Zirvesi süresince aralıksız süreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı