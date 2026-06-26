Haberler

Ankara İl Emniyet Müdürü Yüksek, NATO Zirvesi öncesi denetimleri yerinde inceledi

Ankara İl Emniyet Müdürü Yüksek, NATO Zirvesi öncesi denetimleri yerinde inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 36'ncı NATO Zirvesi öncesi Yenimahalle ve Keçiören'deki polis kontrol noktalarını denetledi, vatandaşlarla sohbet etti.

ANKARA İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 36'ncı NATO Zirvesi öncesi Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde alınan önlemleri ve polis kontrol noktalarını inceledi.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Zirvesi kapsamında Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde polis timleri, trafik, özel harekat, terörle mücadele ve narkotik ekipleri tarafından 'Turkuaz' uygulaması gerçekleştirildi. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek uygulamaları ve alınan önlemleri yerinde denetledi. Yüksek, polis ekipleri tarafından kurulan kontrol noktalarını ziyaret ederek, bilgi aldı. Cadde üzerinde yürüyerek incelemelerde bulunan Yüksek'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden Yüksek, kendisine anlatılar problemleri dinledi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Yüksek, 'Başkentin huzuru Türkiye'nin huzurudur' notu ile vatandaşların huzuru için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi

Korkulan oldu! ABD ordusu, İran'a saldırı başlattı
Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı

Efsane ikiliyi ölüm ayırdı: "Sultan" acı habere dayanamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan, Euro'ya geçmeye hazırlanıyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu
Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi

Güzelliğini annesinden almış! Bodrum sahillerinde büyüledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi

Erdoğan'ın torunu mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Ibrahimovic'ten Türkiye'nin galibiyetini küçümseyici yorum

Ibrahimovic'ten Türkiye'yi küçümseyici yorum
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti