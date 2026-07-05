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Ankara'da NATO Zirvesi öncesi asayiş denetimi

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Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi polis ekipleri asayiş denetimi yaptı. Zirve süresince 56 bin güvenlik personeli görev alacak.

ANKARA'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi polis ekipleri tarafından asayiş denetimi gerçekleştirildi.

NATO Zirvesi süresince Ankara genelinde 49 bin polis ve 7 bin jandarma personeli olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. Güvenlik tedbirleri; asayiş, trafik, terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, havacılık, turizm polisi ve diğer ilgili birimlerin tam koordinasyonu içerisinde yürütülecek. Bu kapsamda polis ekipleri, Mevlana Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi. Araçlar, cadde girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Sürücülerin ehliyetleri kontrol edilirken, yolcuların da kimliklerine bakıldı. Ayrıca sürücü ve yolcuların üstleri de arandı. Araçların içi ve bagaj kısımları da ekipler tarafından kontrol edildi. Polis ekipleri, NATO Zirvesi boyunca kent genelindeki güvenlik ve trafik denetimlerini sürdürecek.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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