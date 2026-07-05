Haberler

NATO Zirvesi Öncesi 7 İlde Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Antalya ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Halkevleri üyeleri, avukatlar, sendika yöneticileri ve siyasi parti üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

(ANKARA) - Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Antalya ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi öncesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Antalya ve Bursa'da eş zamanlı gözaltı operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Pertev, Antalya İl Sözcüsü Diğde Simay Pertev, Antalya İl Temsilcisi Mehmet Akif Karaca, Antalya Halkevi Başkanı Gülcan Şahin'in de arasında bulunduğu Halkevleri üyeleri, avukatlar, Devrimci Gençlik Derneği üyeleri, Devrimci Hareket Dergisi çalışanları, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Antalya İl Örgütü yöneticileri, Emek Partisi Kocaeli yöneticileri ve Emek Gençliği üyelerinin bulunduğu bildirildi.

ÇHD: "ŞUBE BAŞKANIMIZ VE ÜYEMİZ GÖZALTINA ALINDI"

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) tarafından yapılan açıklamada da derneğin İstanbul Şube Başkanı Avukat Ezgi Önalan ile şube üyesi Yunusemre Işık'ın sabaha karşı evlerine düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
Dünyanın gözü Ankara'da olacak! Tarihi zirvede masaya 4 kritik mesele yatırılacak

Dünyanın gözü Ankara'da! İşte tarihi zirvede ele alınacak 2 başlık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

250. yıl kutlamalarında Trump'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak

Trump'tan ABD'nin 250. yıl kutlamalarına damga vuran mesaj
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Ankarada'ki ölümlü kazayla ilgili 'Siyasi Müdahale' iddialarına yalanlama

Ankarada'ki ölümlü kazayla ilgili "Siyasi Müdahale" iddialarına yalanlama
İstanbul'un dev oteli rekor bedelle satışa çıktı

İstanbul'un ünlü oteli satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Şehit ailesinde otobüste saygısızlık davasında şok! Kanıt çeken kız kardeşe dava açıldı

Şehit ailesine yönelik skandalda yeni perde! Dava açılan isim şaşırttı
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı

Dünyaca ünlü cennet adada kalabalığın gözü önünde yaptıkları skandal

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar! Vatandaşlar şaşkın