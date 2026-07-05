NATO Zirvesi Öncesi 7 İlde Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Antalya ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi öncesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Antalya ve Bursa'da eş zamanlı gözaltı operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Pertev, Antalya İl Sözcüsü Diğde Simay Pertev, Antalya İl Temsilcisi Mehmet Akif Karaca, Antalya Halkevi Başkanı Gülcan Şahin'in de arasında bulunduğu Halkevleri üyeleri, avukatlar, Devrimci Gençlik Derneği üyeleri, Devrimci Hareket Dergisi çalışanları, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Antalya İl Örgütü yöneticileri, Emek Partisi Kocaeli yöneticileri ve Emek Gençliği üyelerinin bulunduğu bildirildi.

ÇHD: "ŞUBE BAŞKANIMIZ VE ÜYEMİZ GÖZALTINA ALINDI"

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) tarafından yapılan açıklamada da derneğin İstanbul Şube Başkanı Avukat Ezgi Önalan ile şube üyesi Yunusemre Işık'ın sabaha karşı evlerine düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA