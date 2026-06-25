NATO Zirvesi Öncesi Gözaltına Alınan 103 Kişi Tutuklandı... Avukatlardan Açıklama: NATO İçin Yaşamı İnsanlara Zindan Ediyorlar

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan aralarında Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, ÇHD avukatları Semra Demir ve Kürşat Bafra'nın da bulunduğu toplam 103 kişi tutuklandı, 26 kişiye de ev hapsi getirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 kişinin ise yarın adliyeye getirilmesi bekleniyor.

Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran ve 24 Haziran'da sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından birçok adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen toplam 225 kişi gözaltına alındı.

Emniyet ve Jandarma ifadelerinin tamamlanmasının ardından 135 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 135 kişiden 6'sı savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken 129'u ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 103 kişi tutuklanırken 26 kişi de ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Tutuklananların arasında Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan, Halkevleri GYK üyesi Hediye Yıldırım, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar Semra Demir ve Kürşat Bafra da yer alıyor. Öte yandan tutuklananların arasında IŞİD ve DHKP-C üyeleri de bulunuyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 kişinin kolluktaki işlemleri sürerken yarın adliyeye getirilmeleri bekleniyor.

ÇHD'Lİ AVUKATLAR: ARKADAŞLARIMIZI O ZİNDANLARDAN ALACAĞIZ

Kararların açıklanmasının ardından ÇHD'li avukatlar, adliye önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan ÇHD Genel Başkanı avukat Murat Yılmaz, "Semra ile Kürşat başı dik, slogan atarak hapishaneye gittiler. Çünkü utanacak hiçbir şey yapmadılar, muhalif olmanın bedelini yaşıyorlar. Kadın haklarını, çevreyi, işçilerin, öğrencilerin haklarını savunuyorlardı. Ankara Valiliği'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın NATO'ya yönelik bu operasyonları yaptığını çok iyi biliyoruz. NATO ağızlarından gelmiyordu ama fezlekelerin, dosyaların sağında solunda NATO çıkıyordu.

NATO için Ankara'yı kapatıyorlar, yaşamı insanlara zindan ediyorlar. Bugün onlarca kişi tutuklandı. Delil ne derseniz, delil yok. Bu aynı zamanda mesleğimize, savunmaya yönelik saldırı. Arkadaşlarımızı o zindanlardan alacağız. Bu durumun devam edip etmemesi bizi ilgilendirmiyor. Ancak biz her zaman başımız dik olarak hapse gideceğiz. Savunma susmadı susmayacak. Çağdaş Hukukçular Derneği susmadı, susmayacak. Bugün burada, dostlarımız, yoldaşlarımız, kurumlarımızla müvekkillerimizi savunduk. Biz bildiğimiz işi yaptık, onlar da bildikleri işi yapıyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA