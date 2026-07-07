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Kızılay Meydanında NATO Zirvesi'ni Protesto Eden İki Kadın Gözaltına Alındı

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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'ni protesto eden iki kadın, Kızılay'da attıkları sloganlar nedeniyle gözaltına alındı. Filistin Davaları hesabından yapılan açıklamada serbest bırakılmaları talep edildi.

(ANKARA) - Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'ni protesto eden iki kadın, Kızılay'da slogan attıkları sırada gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'ne yönelik tepkiler sürüyor. Kızılay AVM önünde bir araya gelen ve kendilerine "Filistin dostu aktivist" diyen iki kadın, "Katil NATO, Türkiye'den defol", "NATO'cu AKP hesap verecek", "NATO Zirvesi ihanettir", "NATO'dan çıkılsın, üsler sökülsün" sloganlarını attıkları sırada emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Filistin Davaları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gözaltına alınan arkadaşlarımızı bir an önce serbest bırakın. Suçlu arıyorsanız, Trump'ı tutuklayın. İsrail'i her açıdan besleyen katilin kırmızı halıyla karşılanırken, Filistin halkı için dövüşen kardeşlerimizi esaret altına alamazsınız" denildi.

Kaynak: ANKA
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