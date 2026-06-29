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Vapurdan "Nato Mezara, Tam Bağımsız Türkiye" Pankartı Açan 4 Kişi İstanbul'da Gözaltına Alındı

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İstanbul’daki NATO Parlamenter Zirvesi’ni protesto etmek için Şehir Hatları vapurundan pankart açan Türkiye Gençlik Birliği üyesi 4 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla Şehir Hatları vapurundan "NATO mezara, tam bağımsız Türkiye" pankartı açan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 4 kişi gözaltına alındı.

TGB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda devam etmekte olan NATO Parlamenter Zirvesi'ne karşı yaptığımız protestoda 4 TGB'li arkadaşımız gözaltına alındı" denildi.

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin de yaptığı paylaşımda, "NATO dünyanın en büyük terör örgütüdür. Birbirini yiyen, sonuna ilerleyen NATO'nun cenazesini bu topraklar kabul etmez. İstanbul Dolmabahçe'de toplanan NATO Parlamenter Zirvesi'ni karşıladık: NATO mezara, tam bağımsız Türkiye" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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