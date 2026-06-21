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"Nato'ya Hayır Koordinasyonu" Kuruldu

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Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi'ne karşı çok sayıda sol parti ve sivil toplum örgütü 'NATO'ya Hayır Koordinasyonu' kurdu. Koordinasyon, NATO üslerinin kapatılmasını ve ittifaktan çıkılmasını talep ediyor.

(ANKARA) - Çok sayıda sol parti ve sivil toplum örgütü tarafından, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi'ne karşı "NATO'ya Hayır Koordinasyonu" oluşturuldu.

Türkiye İşçi Partisi, Yeşil Sol Parti, Emek Partisi, SOL Parti, Emekçi Hareket Partisi, Devrim Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Sosyalist Emekçiler Partisi, Halkevleri, İşçi Demokrasisi Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Sosyalistler Partisi ve "NATO ve Emperyalist Savaşa Karşı Birlik"in yer aldığı "NATO'ya Hayır Koordinasyonu" kuruldu.

"NATO'YU VE ONUN TEMSİLCİLERİNİ TOPRAKLARIMIZDA İSTEMİYORUZ"

"NATO'ya Hayır Koordinasyonu" tarafından yapılan yazılı açıklamada, NATO liderlerinin temmuz ayında Türkiye'ye gelmeye hazırlandığını belirtilerek, "Yugoslavya'yı parçalamasıyla, Libya ve Afganistan'a saldırılarıyla, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında ilerici güçlere dönük kontrgerilla faaliyetleri, siyasi operasyonlar ve darbelerle tanıdığımız NATO'yu ve onun temsilcilerini topraklarımızda istemiyoruz. Filistin topraklarında devam eden soykırımın ortağı olan, İran'da masum kız çocuklarını katleden, Venezuela Devlet Başkanı'nı kaçıran, Küba'yı her gün tehdit eden ve ABD egemenliğini koruma çabası içinde sağa sola saldıran haydut Trump'ı topraklarımızda istemiyoruz. 'Size demokrasi değil monarşi yakışır' diyerek bölge halklarını aşağılayan, istismarcı Epstein'in dostu, Trump'ın elçisi Tom Barack'ı topraklarımızda istemiyoruz. Savaş ve işgallere yenilerini ekleme planlarına izin vermeyeceğiz" denildi."

"TÜM NATO ÜSLERİ KAPATILMALIDIR"

Tüm NATO üslerinin kapatılması, NATO'dan derhal çıkılması istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın en büyük savaş ve saldırganlık örgütü olan NATO dağıtılmalıdır. Dünyanın kanlı paylaşım savaşlarının hazırlığı olan silahlanma yarışı durdurulmalıdır. Eğitimden sağlığa, barınmadan sosyal haklara kadar emekçi halkların en temel ihtiyaçlarından kesilerek silahlanmaya aktarılan devasa bütçelere son verilmelidir. Emperyalizme meydan okuyan işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler ve aydınlar olarak bir aradayız. Dünyanın dört bir yanında emperyalist savaşlara ve katliamlara karşı mücadele edenlerle, savaş çığırtkanlığı yapan sağcı iktidarlara karşı direnenlerle, soykırımcı İsrail'e verilen desteğe karşı sokakları dolduran on milyonlarla omuz omuzayız. Siyonizm ve soykırım destekçileri, işgalci katiller Saray'ın dostu olabilir. Biz onurumuz, ülkemiz ve tüm dünya halkları adına ayaktayız."

Başta 7-8 Temmuz tarihlerinde zirvenin yapılması planlanan Ankara olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında NATO'ya ve emperyalist politikalara karşı barışın ve halkların sesini yükselteceğiz. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Malatya'da, emperyalizmin varlığının olduğu her yerde sesimizi büyüteceğiz. Emperyalistlerin emir ve desteğiyle Filistin'de, İran'da, Lübnan'da, Suriye'de masum kardeşlerimiz öldürülürken, bölgemizde yeni savaş ve yıkım politikalarının merkezi olmak istemiyoruz. Bu ülkenin emekçilerini, kadınlarını, gençlerini, aydınlarını sesimizi yükseltmeye; tüm yurttaşlarımızı emperyalizme karşı durmaya ve NATO'nun emperyalist savaş zirvesine ve temsilcilerine karşı istenmediklerini gösterecek tepkiyi örmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA
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