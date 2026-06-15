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DMM, "NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağı iddiasını" yalanladı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ankara'daki NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağı iddiasını yalanladı. Açıklamada, sağlık ve acil durum personelinin görevine devam edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağı" iddiasını yalanladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, " Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağına" dair iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara Valiliği tarafından açıklanan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tedbirleri'nde de açıkça belirtildiği üzere, ' Sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecektir.' Vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas almaları önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
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