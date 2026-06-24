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Rsf'den NATO Zirvesi'ndeki Akreditasyon Reddine Tepki

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Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni takip etmek isteyen Halk TV, Sözcü TV, Cumhuriyet gibi birçok medya kuruluşunun akreditasyon başvurusu reddedildi. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, ret gerekçesinin açıklanmamasını ve itiraz hakkı tanınmamasını eleştirdi.

(ANKARA)- Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni takip etmek isteyen çok sayıda medya kuruluşunun akreditasyon başvurusunun reddedilmesine RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu tepki gösterdi. Önderoğlu, ret gerekçesinin açıklanmamasını ve itiraz hakkı tanınmamasını eleştirdi.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ni takip etmek üzere başvuruda bulunan Halk TV, Nefes, Sözcü TV, Cumhuriyet, ANKA Haber Ajansı, Medyascope, T24, YetkinReport ve İlke TV'nin de aralarında olduğu çok sayıda basın ve yayın organının akreditasyon talebi reddedildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, akreditasyon taleplerinin reddedilmesine tepki göstererek, yazılı açıklamada bulundu. Önderoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"NATO zirvesini Türkiye medyasının önemli bir bölüme kapatan bu akreditasyon anlayışını anlamaktan güçlük geçiyoruz. Ret gerekçesini ortaya koymayan, itiraz hakkına peşinen sırt çeviren bu prosedürü kabul etmiyor, Türkiye toplumunun haber alma hakkı gereği gazetecilere yönelik şeffaf ve pozitif bir prosedür işletilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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