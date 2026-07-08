Ankara kedisi 'Lokum', yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu

CUMHURBAŞKANLIĞI Millet Kütüphanesi'nde bakımı yapılan Ankara kedisi 'Lokum', 36'ncı NATO Liderler Zirvesi'ni takip eden yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu.

36'ncı NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen oturumlarla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bakımı gerçekleştirilen yaklaşık 50 kediden 'Lokum' yabancı basın mensuplarının bulunduğu kata çıkarıldı. Ankara kedisi, sevimli hareketleri, beyaz tüyleri ve çift renkli gözleri ile yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu. 'Lokum'un yetiştiricisi veteriner Ayşegül Korkmaz, "Kedimiz, Ankara kedisi ve yurt dışında 'Türk Ankara kedisi' olarak biliniyor. Külliyede yaşıyor ve burada Ankara'yı tanıtmak için basın mensuplarıyla tanıştırılmaya getirildi. O hep burada yaşıyor ve bugün kendisini ve Ankara'yı temsil etmek için burada. Misafirlerimiz olduğu sürece burada olacak; ama sıkılınca gidecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı