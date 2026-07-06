NATO Genel Sekreteri Rutte: Ankara Zirvesi'nin Odağı Verilen Taahhütlerin Hayata Geçirilmesi Olacak

(ANKARA) - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da yarın başlayacak NATO Zirvesi öncesinde yayımladığı video mesajında, zirvenin savunma harcamaları, savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılması ve Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesine odaklanacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde sosyal medya hesabından bir video mesaj yayımladı.

NATO'nun resmi hesabından da paylaşılan videoda Rutte, "Bu binadaki birçok kişi şu anda Ankara'ya hareket ediyor. Bildiğiniz gibi zirve salı ve çarşamba günleri düzenlenecek" dedi.

Ankara Zirvesi'nin ana gündeminin, geçen yıl Lahey Zirvesi'nde alınan kararların uygulanması olacağını belirten Rutte, "Geçen yıl Lahey'de birçok önemli karar aldık, şimdi bunları hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunun başında da savunma harcamaları geliyor" ifadelerini kullandı.

Rutte, müttefik ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda "güvenilir harcama planlarının" ele alınacağını belirterek, savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılmasının da zirvenin öncelikli başlıklarından biri olacağını söyledi.

Ukrayna'ya desteğin de gündemde olacağını vurgulayan Rutte, "Ukrayna'nın mücadeleyi mümkün olduğunca güçlü şekilde sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu desteği almaya devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Barış müzakereleri başladığında da mümkün olan en güçlü konumda olması büyük önem taşıyor" dedi.

Video mesajını "Ben de artık yola çıkıyorum. Ankara'da görüşmek üzere" sözleriyle tamamlayan Rutte, zirve için Türkiye'ye hareket ettiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA