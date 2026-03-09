Haberler

NATO Sözcüsü Hart: "Türkiye'ye Yönelen Füze Engellendi"

Güncelleme:
NATO Sözcüsü Allison Hart, Türkiye'ye doğru yönelen bir füzenin engellendiğini açıkladı ve müttefiklerin her türlü tehdit karşısında savunmaya hazır olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - NATO Sözcüsü Allison Hart, Türkiye'ye doğru yönelen bir füzenin engellendiğini bildirdi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO, Türkiye'ye doğru giden bir füzeyi bir kez daha engelledi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olma konusunda kararlılığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

