NATO, Steadfast Dart 2026 tatbikatında görev alan Türk ve İspanyol birliklerinin videosunu paylaştı

Güncelleme:
NATO, Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında Türk ve İspanyol birlikleri tarafından gerçekleştirilen amfibi gösteriyi videoyla paylaştı. Gösteride denizden karaya çıkarma ve helikopterli iniş görüntüleri öne çıktı.

NATO, bu yılki en geniş kapsamlı ve katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026 kapsamında Türk ve İspanyol birliklerinin yaptığı amfibi gösteriden video paylaştı.

NATO Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Müttefik Reaksiyon Kuvvetinin (ARF) parçası olan Türk ve İspanyol birlikleri, Steadfast Dart 2026 tatbikatı sırasında denizden karaya savaş gücünü yansıtan tam ölçekli bir amfibi gösteri gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşılan videoda, Türk ve İspanyol birliklerinin denizden karaya çıkarma yaptığı ve halatla helikopterlerden karaya indiği görüntülere yer verildi.

Kaynak: AA
500

