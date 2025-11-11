NATO 'Stone Wall 2025' Tatbikatı İçin Bulgaristan'a Giden Türk Birliği Kapıkule'den Çıktı
NATO tarafından Bulgaristan'da düzenlenecek 'Stone Wall 2025' tatbikatına katılacak Türk mekazize piyade bölüğü, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan hareket etti. Tatbikat, 12-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
NATO tarafından Bulgaristan'da düzenlenecek "Stone Wall 2025" tatbikatında görev alacak mekanize piyade bölüğü, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.
Harbe hazırlık seviyesini artırmak, müttefik unsurlar arasında birlikte çalışabilirliği geliştirmek ve harekata yönelik tecrübeleri paylaşmak amacıyla düzenlenen tatbikat 12-28 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Arazi tatbikatına katılacak Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a giriş yaptı.
Tatbikata giden birlikte 176 personel ve zırhlı araçlar bulunuyor.
Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel