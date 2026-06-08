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Letonya: NATO savaş uçakları, ülke hava sahasını ihlal eden İHA'yı düşürdü

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Letonya, NATO savaş uçaklarının ülkenin hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Olayda Fransız Rafale uçakları görev aldı ve NATO'nun caydırıcılık kararlılığı vurgulandı.

Letonya, NATO savaş uçaklarının ülkenin hava sahasını ihlal eden insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

Letonya Silahlı Kuvvetleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Letonya hava sahasında tehdit bulunduğu, vatandaşlardan kapalı alanlara geçmelerinin istendiği belirtildi.

Daha sonra NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında faaliyet gösteren savaş uçaklarının havalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, tehdidin sona erdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Müttefik savaş uçakları, Letonya hava sahasına giren bir İHA'yı başarıyla düşürdü." ifadeleri kullanılırken paylaşımda Fransız bayrağına da yer verildi.

"Bu olay, NATO'nun kararlılığını bir kez daha ortaya koydu"

NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "NATO'nun Doğu Gözcüsü (Eastern Sentry) kapsamında iki Fransız Rafale savaş uçağı, bu sabah Letonya hava sahasına giren olası İHA tehdidine karşı havalanarak müdahalede bulundu." ifadesini kullandı.

NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Litvanya'daki Şiauliai Üssü'nde konuşlu 2 uçağın İHA'yı tespit ederek etkisiz hale getirdiğini belirten yetkili, "Bu olay, NATO'nun caydırıcılık ve savunma konusundaki kararlılığını ve kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
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