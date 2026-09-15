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NATO, Rus fırkateyninin Danimarka helikopterine işaret fişeği atmasını "pervasız eylem" olarak niteledi

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NATO, Rus fırkateyninin Danimarka'ya ait askeri helikoptere işaret fişeği atmasını müttefikleri yıldırmayı amaçlayan "pervasız bir eylem" olarak değerlendirdi.

NATO, Rus fırkateyninin Danimarka'ya ait askeri helikoptere işaret fişeği atmasını müttefikleri yıldırmayı amaçlayan "pervasız bir eylem" olarak değerlendirdi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, yaptığı yazılı açıklamada Danimarka'nın, dün bir Rus fırkateyninin ülkeye ait askeri helikoptere işaret fişeği attığı olay hakkında müttefikleri bilgilendirdiğini belirtti.

Hart, "Bu, Rusya'nın müttefikleri yıldırmayı amaçlayan bir başka pervasız eylemidir ancak Rusya başarılı olamıyor. Topraklarımızı korumayı ve Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Danimarka Savunma Bakanlığı, ülkenin hava kuvvetlerine ait helikopterin Falster Adası'nın güney ucundaki Gedser açıklarında, uluslararası sularda rutin fotoğraf çekme görevi yürüttüğü sırada Rus fırkateyninden 2 işaret fişeği atıldığını açıklamıştı.

Fişeklerden birinin helikopterin çok yakınından geçtiği, helikopter ve mürettebatının zarar görmediği bildirilmişti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, olayı "kabul edilemez" olarak nitelendirerek Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi Vladimir Barbin'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Öte yandan, Litvanya hava sahasına giren İHA, NATO savaş uçaklarınca düşürülmüştü. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Litvanya ve Danimarka'daki gelişmelerin münferit olmadığını, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik daha geniş saldırganlık ve kışkırtma politikasının parçası olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
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