Gözaltına Alınan NATO'ya Hayır Koordinasyonu Üyelerine Vekillerden Destek: "Yoldaşlarımızı Burada Bırakmayacağız"

(ANKARA) - NATO Zirvesi'ni protesto ederken gözaltına alınan NATO'ya Hayır Koordinasyonu üyelerine destek veren altı milletvekili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Açıklamada, 73 kişinin gözaltında olduğu belirtilerek, "Yoldaşlarımızı burada bırakmayacağız" denildi.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek isteyen NATO'ya Hayır Koordinasyonu üyelerinin basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu ve DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Milletvekiller adına açıklamayı yapan Kadıgil, şunları söyledi:

"Arkamızda bulunan kampüste 73 yurttaşımız hukuka aykırı bir biçimde esir tutuluyor. Bunlara artık gözaltı işlemi diyemiyoruz. 18'i Türkiye İşçi Partisi üyesi olmak üzere toplam 73 gözaltı var. Yanımda EMEP'ten Sevda Karaca, DEM Parti'den Burcu Gül Çubuk, DEM Parti'den Sayın Perihan Koca, Sayın Kezban Konukçu ve Sayın İskender Bayhan bulunuyor. Öğrendiğimiz kadarıyla içeride 6 otobüs var. 6 otobüsteki insanların, arkadaşlarımızın moralleri gayet yüksek, sağlık durumları da iyi. Ancak içeride öyle bir keşmekeş var ki dün de gözaltına alınan TKP'li devrimciler nedeniyle henüz ifadeler bile başlayamamış durumda. Bu gece de başlamayacağını öngörüyoruz."

"BU ÜLKEDE AMERİKAN EMPERYALİZMİNE KARŞI DURAN MİLYONLARCA İNSAN YAŞIYOR"

Buradan Ankara Emniyeti önünden, şu anda konuşma fırsatı verilmeyen, en temel yurttaşlık haklarından alıkonulan arkadaşlarımız adına şunu söylüyoruz: Bu ülkede Amerikan emperyalizmine karşı duran, bu ülkenin tam bağımsızlığını savunan, bu ülkede, bu patronların postalları altında bu toprakları çiğneyemezsiniz diyen milyonlarca insan yaşıyor. ve siz, her ne kadar onların ayaklarına kırmızı halılar serseniz de, her ne kadar bu emperyalistlere şirin görünmek için sokaklardaki atların yelelerine bile fön çekecek kadar, bizim köprülerimizi Amerikan bayrağına boyayacak kadar gözünüzü karartmış olsanız da bu memleketin devrimcileri size teslim olmayacak. İçeride Halk Evleri'nden Yönetim Kurulu üyeleri var. İçeride Emekçi Hareket Partisi'nin üyeleri var. İçeride Devrim Partisi'nden yoldaşlarımız var. Emeğin Kurtuluşu'ndan yoldaşlarımız var. Kamuoyunu da bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yoldaşlarımızı burada bırakmayacağız."

Kaynak: ANKA