NATO: Ankara ile tam dayanışma içindeyiz

Güncelleme:
NATO, İran'ın Türkiye'ye yönelik balistik saldırısını kınayarak, Ankara ile tam dayanışma içinde olduklarını açıkladı. NATO Genel Sekreteri, muhalefetlerinin yanı sıra, bölgedeki güvenlik ortamını değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

NATO müttefikleri, İran'dan ateşlenen balistik mühimmatın Türkiye'yi hedef almasını şiddetle kınadı ve Ankara ile tam dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Atlantik Konseyi, İran'ın Orta Doğu ve ötesinde devam eden ve ayrım gözetmeyen saldırıları ışığında güvenlik ortamı hakkında bilgi almak üzere büyükelçiler düzeyinde bir toplantı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin başkanlık ettiği belirtilen açıklamada, "NATO müttefikleri, İran'ın dün Türkiye'yi hedef almasını şiddetle kınadı ve Ankara ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti." denildi.

Açıklamada, Rutte'nin İran'ın balistik füzesinin tespit edilmesini, izlenmesini ve başarılı bir şekilde önlenmesini sağlayan ortak çabalarından dolayı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı (SACEUR) ve ilgili tüm müttefik personelini övdüğü aktarıldı.

NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşunun tüm operasyonel alanlarda güçlü kalmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "NATO durumu yakından izlemeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri, müttefik ülke liderleriyle ve bölgedeki NATO ortaklarının liderleriyle düzenli olarak temas halinde." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

NATO Sözcüsü Allison Hart da AA muhabirine yaptığı açıklamada "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." diyerek, NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
