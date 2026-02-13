NATO Askeri Komitesi Başkanı Dragone hibrit tehditlere karşı yaklaşımı değerlendirdi

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, NATO'nun hibrit tehditlere karşı yaklaşımının İttifak'ın savunma niteliği ve siyasi karar alma süreçleriyle şekillendiğini, ancak önleyici adımların gelecekte tartışılabileceğini belirtti.

Dragone, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC) "Yıkıcı Belirsizlik: Hibrit Savaşın Önlenmesi ve Karşı Koyulması" başlıklı panelde konuştu.

"Hibrit tehdit" olarak nitelenen Rusya'nın Avrupa'da kritik ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları karşısında NATO'nun neden daha saldırgan bir tutum takınmadığıyla ilgili bir soru üzerine Dragone, NATO'nun hibrit tehditlere karşı yaklaşımının İttifak'ın siyasi ve savunma odaklı yapısı çerçevesinde şekillendiğini belirterek, önleyici eylemlerin gelecekte daha fazla tartışılabileceğini ifade etti."

Dragone, NATO'nun "siyasi-askeri bir savunma ittifakı" olduğunu vurgulayarak, askeri kanadın siyasi karar vericilere tavsiyede bulunduğunun, nihai kararların ise müttefik ülkelerin siyasi otoriteleri tarafından alındığının altını çizdi.

Demokratik ülkelerin etik ve hukuki sorumluluklar nedeniyle bazı sınırlamalarla hareket ettiğini söyleyen Dragone, bu durumun hibrit tehditlerle mücadelede dikkate alınması gereken bir unsur olduğunu dile getirdi.

Önleyici adımların bazı durumlarda can kaybını önleyebileceğini vurgulayan Dragone, hibrit saldırılar karşısında bu tür yaklaşımların tartışılmasının mümkün olduğunu ancak NATO'nun mevcut rolünün müttefikler ve ortak ülkelerle işbirliği, kapasite geliştirme ve caydırıcılık üzerine kurulu olduğunu kaydetti.