TSK'ya Ait Havadan İhbar Kontrol Uçağı, NATO Ukrayna'ya Güvenlik Yardımı ve Eğitim Desteği Kapsamında Görev Uçuşu Yaptı

(ANKARA) - Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı havadan ihbar kontrol uçağı, Polonya'da NATO hava sahasında "NATO Güvence Tedbirleri ve NATO Ukrayna'ya Güvenlik Yardımı ve Eğitim Desteği" kapsamında görev uçuşu yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı, NATO hava sahasında NATO Güvence Tedbirleri ve NATO Ukrayna'ya Güvenlik Yardımı ve Eğitim Desteği kapsamında görev uçuşu gerçekleştirdi" bilgisine yer verildi.