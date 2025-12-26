Haberler

TSK'ya Ait Havadan İhbar Kontrol Uçağı, NATO Ukrayna'ya Güvenlik Yardımı ve Eğitim Desteği Kapsamında Görev Uçuşu Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı havadan ihbar kontrol uçağı, Polonya'da NATO operasyonları kapsamında görev uçuşu yaptı.

(ANKARA) - Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı havadan ihbar kontrol uçağı, Polonya'da NATO hava sahasında "NATO Güvence Tedbirleri ve NATO Ukrayna'ya Güvenlik Yardımı ve Eğitim Desteği" kapsamında görev uçuşu yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı, NATO hava sahasında NATO Güvence Tedbirleri ve NATO Ukrayna'ya Güvenlik Yardımı ve Eğitim Desteği kapsamında görev uçuşu gerçekleştirdi" bilgisine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Bu otomobilin merdivenlerde olmasının nedeni çok ilginç

Bu otomobilin merdivenlerde olmasının nedeni çok ilginç
Elazığlı esnaf Hollanda basınına manşet oldu! Soygunu şişe ile engelledi

Elazığlı esnaf Hollanda basınına manşet oldu
Bahçeli, klasik otomobillerinden birini MYK Üyesi Teoman'a hediye etti

Hediye eden kişi Bahçeli: En güzel miras
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu

Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango