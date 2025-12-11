Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte: "Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz"

Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Berlin'de düzenlenen bir panelde Rusya'nın NATO'ya yönelik tehditlerine dikkat çekerek, birçok ülkenin bu durumu ciddiye almadığını belirtti ve acil harekete geçme çağrısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın Rusya'nın bir sonraki hedefi olduğunu ve bunun birçok ülke tarafından yeterince ciddiye alınmadığını belirtti.

Rutte, Münih Güvenlik Konferansı tarafından Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuştu.

NATO Genel Sekreteri, "Bugün size NATO'nun nered???????e durduğunu ve bir savaş başlamadan önce onu durdurmak için ne yapmamız gerektiğini anlatmak için buradayım. Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz." ifadesini kullandı.

Son bir yılda savunma üretiminin arttığını ancak yine de "tebrik etme zamanı" olmadığını vurgulayan Rutte, "Korkarım ki; çok fazla kişi sessizce kayıtsız kalıyor. Çok fazla kişi aciliyet duygusunu hissetmiyor ve çok fazla kişi zamanın bizim lehimize işlediğine inanıyor. Öyle değil. Harekete geçme zamanı şimdi." uyarısında bulundu.

Genel Sekreter, "Savunma harcamaları ve üretimi hızla artmalı. Silahlı kuvvetlerimiz bizi güvende tutmak için ihtiyaç duydukları şeye sahip olmalı. Ukrayna, kendini savunmak için ihtiyaç duyduklarına şimdi sahip olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın NATO'ya ve Ukrayna'ya karşı bu yıl "daha da pervasız, umursamaz ve acımasız" hale geldiğine işaret eden Rutte, bu ülkenin ayda 2 bin 900 silahlı insansız hava aracı ürettiğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

Rutte Ukrayna'da barış anlaşmasının Noel'den önce sağlanması ihtimaliyle ilgili soruya "Bunu söylemek zor." yanıtını verdi.

ABD öncülüğünde müttefiklerin bunu sağlamak için çok çalıştığına dikkati çeken Rutte, "Ukrayna söz konusu olduğunda, ABD ve Avrupa'nın aynı sayfada buluşacağına inanıyor muyum? Evet, eminim. Bence başarabiliriz. Rusların kabul edeceğinden emin miyim? Bilmiyorum." diye konuştu.

Rutte, bunun Rusya için yaklaşan "büyük bir sınav" olduğunun altını çizdi.

ABD'nin ulusal stratejisi

Rutte, ABD'nin ulusal stratejisinde yer alan ve çokça yankılanan Avrupa'ya yönelik eleştirilerle ilgili "(Strateji) Aslında Avrupa güvenliğine tam bağlılık, NATO'ya tam bağlılık ve 'Avrupa-Atlantik bölgesini ancak birlikte hareket ederek savunabileceğimiz' gerçeğine tam bağlılığı öngörüyor. Tartışabileceğiniz birçok şey var ama bunun özünde yatan şey bu." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Haberler.com
