NATO Genel Sekreteri Rutte, Almanya'nın Ukrayna'ya Verdiği Patriot Sistemlerini Destekledi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'nın Ukrayna'ya 2 Patriot hava savunma sistemi daha sağlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Rutte, X hesabından, Almanya'nın Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlama kararına ilişkin açıklama yaptı.

Rutte, "Almanya'nın, Ukrayna'ya 2 Patriot sistemi daha sağlama kararını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Bu kararın "harika bir haber" olduğunu belirten Rutte, savunma sistemlerinin, " Ukrayna'nın hava sahasını savunmasına, Ukrayna halkının korunmasına ve Rus saldırganlığının caydırılmasına yardımcı olacağını" kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya 2 Patriot hava savunma sistemi sağlayacağı bildirilmişti. Almanya, Ukrayna'ya daha önce 3 Patriot sistemi temin etmişti.