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NATO'dan Ankara'ya Teşekkür Paylaşımı

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NATO, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen Liderler Zirvesi'nin ardından sosyal medyadan 'Teşekkürler, Ankara' paylaşımı yaptı. Paylaşımda Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu fotoğraflarına da yer verildi.

(ANKARA) - NATO, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen Liderler Zirvesi'nin ardından sosyal medya hesabından "Teşekkürler, Ankara" mesajı paylaştı. Paylaşımda, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı ile Millet Camisi üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları'nın fotoğraflarına da yer verildi.

NATO'nun sosyal medya hesabından 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO liderler Zirvesi'nin Ankara'nın ev sahiğliğinde düzenlenmesi dolayısıyla "Teşekkürler, Ankara" notunu paylaştı.

Paylaşımda ayrıca, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı ile Millet Camisi'nin üzerinden gösteri yapan Türk Yıldızları'nın fotoğrafları paylaşıldı.

Kaynak: ANKA
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