Çin'de ayakkabı fabrikasında facia: 28 kişi yanarak can verdi

Çin’in Fujian eyaletine bağlı Jinjiang kentindeki Huiteng Shoes adlı ayakkabı fabrikasında çıkan yangında acı tablo ortaya çıktı. Çin basını, fabrikada yükselen alevlerin ardından çıkan yangında 28 kişinin yanarak can verdiğini bildirdi. Yerel yetkililer, facianın ardından yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

35 itfaiye aracının aynı anda alevlere müdahale ettiği felakette ekipleri 183 kişiyi ise sağ salim kurtardı.

Yangın sırasında fabrikada olan işçilerden bazıları can havliyle binanın çatısına tırmandı ve alevlerin söndürülmesini bekledi.

Xİ JİNPİNG'DEN "TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİN" TALİMATI

Büyük facianın ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping resmi bir açıklama yaparak, yaralıların tedavi edilmesi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına gerekli desteğin sağlanması ve yangının nedeninin hızla araştırılarak sorumluların hesap vermesi için "tüm imkanların seferber edilmesi" talimatını verdi.

"BU OLAYLARDAN DERS ÇIKARILMALI"

Açıklamasında bu yıl ülkede meydana gelen çok sayıdaki iş kazasına da dikkat çeken Devlet Başkanı Xi Jinping; ülke genelindeki yerel yönetimler ve ilgili kurumların yaşanan bu ölümcül olaylardan ders çıkarması, fabrikalardaki gizli riskleri ortadan kaldırmak için kapsamlı denetimler yapması ve benzer faciaların bir daha önlenmesi gerektiğini önemle vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı