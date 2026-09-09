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NATO'dan ANKA III insansız savaş uçağı paylaşımı

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NATO, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III insansız savaş uçağı hakkında paylaşım yaptı.

NATO, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) tarafından geliştirilen ANKA III insansız savaş uçağı hakkında paylaşım yaptı.

NATO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Uygulamada NATO 3.0: TUSAŞ tarafından geliştirilen, yeni nesil ve hayalet silahlı insansız hava aracı (SİHA) ANKA III." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, ANKA III'e ait fotoğraflar da yer aldı.

NATO Ankara Zirvesi'ndeki mutabakat doğrultusunda Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın yeni yeteneklerle devreye girdiği ve ortak güvenlik konusunda daha büyük sorumluluk üstlendiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Müttefik savunma sanayi üretimi genişliyor. NATO 3.0'ın özü de budur. Bu, her zamankinden daha güçlü bir İttifak anlamına gelir."

Kaynak: AA
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