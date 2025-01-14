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NATO, Baltık'taki Deniz Altı Kablolarını Koruma Misyonu Başlattı

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NATO, Baltık bölgesindeki deniz altı iletişim kablolarını korumak amacıyla yeni bir misyon başlattığını duyurdu. Genel Sekreter Mark Rutte, bu misyonun deniz devriye uçakları ve fırkateynler gibi unsurları içereceğini belirtti.

- NATO, Baltık'ta deniz altı kablolarını korumak için yeni misyon başlattı

HELSİNKİ - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Baltık bölgesinde deniz altı iletişim kablolarının korunması için yeni misyon başlatıldığını açıkladı.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Baltık Denizi NATO Müttefikleri Zirvesi'ne katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, burada Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Estonya Başbakanı Kristen Michal ile ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamasında bölgede deniz altındaki kritik telekomünikasyon altyapısına yönelik tehditlere dikkat çeken Rutte, "Son iki ay içerisinde Litvanya ve İsveç arasındaki kabloya, Almanya ile Finlandiya arasındaki başka bir kabloya ve son olarak Estonya ve Finlandiya arasındaki kablolara zarar verildiğini gördük. Bu olaylara ilişkin soruşturmalar halen devam ediyor fakat ciddi bir endişe için sebepler mevcut" dedi.

İnternet trafiğinin yüzde 95'inden fazlasının denizaltı iletişim kabloları ile sağlandığına dikkat çeken Rutte, "Risklerin farkında olarak, müttefikler ve NATO harekete geçti" şeklinde konuştu. Rutte, "Bugün, NATO Müttefik Yüksek Komuta'nın yetkisi altında 'Baltık Nöbeti' misyonunun başlatıldığını duyurmak istiyorum. Bu misyon, fırkateynler ve deniz devriye uçakları gibi çeşitli unsurları içerecek ve Baltık'taki gözetimimizi artıracak" şeklinde konuştu. Rutte, misyon çerçevesinde gelişmiş gözetim ve caydırıcılık sağlamak amacıyla küçük bir deniz dron filosunun da bölgeye konuşlandırılacağını belirtti.

Kritik altyapıya yönelik tehditlere karşı kararlı adımlar atılması gerektiğinin altını çizen Rutte, "Gemi kaptanları, altyapıya yönelik potansiyel tehditlerin sonuçları olacağını anlamalıdır. Gemiye çıkarma yapma, el koyma ve tutuklama da bunlar arasında yer alabilir" dedi. Misyonun amacının tamamıyla deniz altındaki kritik altyapıyı korumak olduğunu vurgulayan Rutte, NATO ittifakının bu şekildeki saldırıları kabul etmeyeceğini ve tekrar yaşanmaması için her şeyi yapacağını net bir şekilde ortaya koymak istediğini söyledi. Rutte, "Mesele, sadece ne olup bittiğini görmekle kalmayıp, bunun tekrar yaşanmasını önlemek için sonraki adımların atılmasıdır. Düşmanlarımızın bilmesi gereken şey, onları geri püskürtecek gücümüzün olduğu ve bu tür tehditlerle kararlılıkla mücadele edeceğimizdir" diye konuştu.

Baltık'ta enerji ve iletişim hatları hasar görmüştü

Baltık Denizi'nde gerilim Rusya'nın 2022 yılı şubat ayında Ukrayna'yı doğrudan işgali ile başlamış, aynı yılın eylül ayında Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım boru hattı, deniz altında meydana gelen patlamalar sonucu kullanılamaz hale gelmişti. 2023 yılı ekim ayında Finlandiya ve Estonya arasındaki bir denizaltı doğal gaz boru hattı, bir Çin yük gemisinin demir atması sonucu zarar görmesinin ardından kapatılmıştı. 2024'te 17 ve 18 Kasım'da İsveç sularında iki telekomünikasyon kablosu kesilmiş, 25 Aralık'ta ise Finlandiya ve Estonya arasındaki elektrik kablosu ve dört telekomünikasyon kablosu hasar görmüştü.

NATO, Baltık'taki Deniz Altı Kablolarını Koruma Misyonu Başlattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM AYDOĞAN - Güncel
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