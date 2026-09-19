NATO Askeri Komite, 32 ülkenin genelkurmay başkanlarını Kopenhag'da topladı

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NATO'nun en yüksek askeri organı Askeri Komite, İttifak'ın 32 üyesinin genelkurmay başkanlarını Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir araya getirdi.

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone başkanlığındaki toplantıya, müttefik ülkelerin genelkurmay başkanlarının yanı sıra NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich ve NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı (SACT) Oramiral Pierre Vandier katıldı.

Dragone, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa-Atlantik güvenliği üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

Sabotaj, siber saldırılar ve NATO ülkelerinin hava sahalarının ihlali gibi olayların sıkça yaşandığını belirten Dragone, müttefiklerin bu gelişmelere birlik ve dayanışma içinde karşılık verdiğini söyledi.

Dragone, "Müttefikler, caydırıcılık ve savunmaya yönelik bütün araçlarını güçlendirerek uyum ve birlik içinde karşılık verdi. NATO, özellikle entegre hava ve füze savunmasını güçlendirmeye devam ediyor." dedi.

Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Dragone, NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin devam ettiğini vurguladı.

Dragone, NATO ülkelerinin savunma yatırımlarını artırma taahhütlerini uygulamaya geçirmeye odaklandığını belirterek, Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın ortak güvenlik konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

Toplantının, 7-8 Temmuz'daki Ankara Zirvesi'nde alınan kararların askeri açıdan uygulanmasına odaklanacağına dikkati çeken Dragone, "Bütçe taahhütlerinden kabiliyetlerin sahaya sürülmesine geçerken müttefik ülkelerin genelkurmay başkanları olarak gerekli çalışmaları yürüteceğiz." diye konuştu.

Toplantıda kolektif caydırıcılık ve savunma, inovasyon ve teknoloji ile yeni savunma kabiliyetlerinin hızla kullanıma alınmasının ele alınacağını aktaran Dragone, müttefik genelkurmay başkanlarının NATO Askeri Komitesinin bir sonraki başkanını da seçeceğini belirtti.

"Üretim, caydırıcılıktır"

Danimarka Savunma Bakanı Jeppe Bruus da güvenlik ortamının giderek kötüleştiğini, Rusya'nın askeri kapasitesini artırırken Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ve hibrit faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Bruus, NATO'nun değişen güvenlik ortamına hazırlıklı olması gerektiğini, müttefiklerin tedarik, eğitim, muharip güçlerin koordinasyonu, yapay zeka ve insansız hava araçları gibi alanlarda işbirliğini artırmasının önem taşıdığını vurguladı.

Avrupa'nın, güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine işaret eden Bruus, savunma sanayisinin güçlendirilmesi, tedarik zincirlerinin güvence altına alınması ve yeni teknolojilere uyum sağlanması çağrısında bulundu.

Bruus, Ukrayna'ya desteğin Avrupa'nın savunulması anlamına geldiğini, NATO ülkelerinin modern savaşın koşullarına uyum konusunda Ukrayna'nın tecrübelerinden yararlanması gerektiğini dile getirdi.

Savunma üretiminin artırılmasının önemini vurgulayan Bruus, "Üretim, caydırıcılıktır." ifadesini kullandı.

"Caydırıcılık bir takım disiplinidir"

Danimarka Genelkurmay Başkanı Orgeneral Michael Wiggers Hyldgaard ise etkili caydırıcılığın "kabiliyet, güvenilirlik ve iletişim" olmak üzere üç temel unsura dayandığını ifade etti.

Kullanılamayan bir askeri kabiliyetin caydırıcı olamayacağına işaret eden Hyldgaard, muhtemel hasmın NATO'nun yalnızca harekete geçebileceğine değil, gerektiğinde bunu yapacağına da inanması gerektiğini kaydetti.

Hyldgaard, "Caydırıcılık, nihayetinde bir takım disiplinidir. Bu odada yapılan çalışmalar, müttefiklerin analizlerini müttefiklerin ortak eylemine dönüştürüyor." dedi.

NATO'nun en yüksek askeri organı olan Askeri Komite, Kuzey Atlantik Konseyine askeri konularda ortak görüşe dayalı tavsiyeler sunuyor.

Komite, genelkurmay başkanları düzeyinde yılda üç kez toplanıyor. Bu toplantılardan ikisi ocak ve mayıs aylarında NATO'nun Brüksel'deki karargahında düzenleniyor. Üçüncü toplantıya ise her yıl bir müttefik ülke ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'yi Kopenhag'daki toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil ediyor.

Kaynak: AA