NATO: Ankara Zirvesi'nin ardından NATO 3.0'ı inşa etmeye kararlıyız

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Ankara Zirvesi'nin ardından bir şey açıkça görülüyor. Müttefikler, daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa inşa etmeye kararlı. Buna 'NATO 3.0' diyoruz." dedi.

Rutte, Berlin'de düzenlenen Almanya Büyükelçiler Konferansı'nda konuşma yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğüne işaret eden Rutte, "Rusya'nın her ay 40 binden fazla askerinin öldüğü veya ağır yaralandığı tahmin ediliyor. Bir an için düşünün, her ay 40 binden fazla kişi. Bu ağır kayıplara rağmen (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, savaşı sona erdirme konusunda herhangi bir istek göstermiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, aynı zamanda Rusya'nın Avrupa genelindeki hibrit faaliyetlerini de sürdürdüğünü belirterek, "Rusya'nın son dönemdeki düşmanca eylemleri sorumsuzca ve tehlikelidir, insan hayatı için tehdit oluşturmaktadır ancak biz korkmuyoruz." dedi.

Bu eylemlerin tam tersi bir etki yarattığını dile getiren Rutte, "Putin veya başka biri savunmamız konusunda ne kadar ciddi olduğumuzdan hala şüphe ediyorsa, temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne bakması yeterli. Zirve büyük bir başarıydı." ifadesini kullandı.

Rutte, Lahey Zirvesi'nde, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 5'ini temel savunma harcamaları ile savunma ve güvenlikle bağlantılı harcamalara ayırma konusunda anlaştıklarını anımsatarak, müttefiklerin şimdi bu yönde ilerleme kaydettiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri, "Ankara Zirvesi'nin ardından bir şey açıkça görülüyor. Müttefikler, daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa inşa etmeye kararlı. Buna 'NATO 3.0' diyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa'da yeniden silahlanma konusunda tereddüt yaşandığını anımsatan Rutte, daha az kaynakla daha fazlasının yapılabileceğinin düşünüldüğünü ve ağır yükü ABD'nin taşımayı sürdüreceğine inanıldığını dile getirdi.

Rutte, "Ancak artık bu sayfayı çevirdik. Bugün Avrupa genelinde savunma ve savunma alanındaki çabalar hız kazanıyor. Ancak daha temel bir değişim de yaşanıyor. Gerçek bir zihniyet değişimi görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Saf olmamalıyız"

Daha sonra konferans bağlamında bir panele katılan Rutte, burada yaptığı açıklamada, Rusya'nın uzun vadeli tehdit teşkil ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Son birkaç yılda yaptığımız değişiklikleri gerçekleştirmemiş olsaydık, uzun vadede kendimizi savunabilecek durumda olmayacaktık. Bugün, yarın kendimizi savunabiliriz ancak bu değişiklikleri yapmamış olsaydık, 2029, 2030 ve 2031'e geldiğimizde bir risk söz konusu olacaktı. Bu nedenle bu yolda ilerlemeye devam etmemiz kritik önem taşıyor. Bu konuda saf olmamalıyız."

Rutte, Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimleri Almanya için Alternatif (AfD) partisinin kazanmasıyla ilgili doğrudan yorum yapamayacağını ifade ederek, "32 ülkeden oluşan bir ittifakımız var ve kim seçilirse o ülkenin seçilmiş yönetimi oluyor. Biz de bu yönetimle çalışacağız ve ittifakın güçlü kalacağından hiçbir şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı şekilde Fransa seçimlerinde aşırı sağın galip gelme ihtimali hakkında da konuşmaktan çekinen Rutte, "Sonuç ne olursa olsun NATO burada olacak. Birlikte kalacağız. Güçlü kalacağız." dedi.

Kaynak: AA